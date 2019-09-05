Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

Врио губернатора Александр Беглов оставил закрытыми станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

5 сентября он должен был открыть их, но передумал прямо в ходе церемонии, сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», – заявил Беглов.

При этом местные жители выстроились в очередь у станции «Проспект Славы» еще в восемь утра.