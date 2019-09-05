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Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

Город
05.09.2019 11:33
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Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

Врио губернатора Александр Беглов оставил закрытыми станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

5 сентября он должен был открыть их, но передумал прямо в ходе церемонии, сообщает корреспондент «Фонтанки». 

«Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», – заявил Беглов.

Беглов оставил новый участок Фрунзенского радиуса закрытым для пассажиров

При этом местные жители выстроились в очередь у станции «Проспект Славы» еще в восемь утра. 

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Справка:

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Потом дату перенесли на 5 число. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года. 

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