Беглов передумал открывать три новые станции метро: Безопасность важнее

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Три новые станции метро – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» – должны были открыть 5 сентября. К этому времени было необходимо было исправить около сотни недоделок. История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В документе был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали сначала в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.