Недвижимость
Ипотеку под 2% для молодых семей сделают на Дальнем Востоке. Решение анонсировал Путин
Президент России во время выступления на Всероссийском экономическом форуме во Владивостоке рассказал о специальной программе по ипотеке, которая первоначально будет запущена на пять лет.
«Мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», – цитирует 5 сентября заявление Владимира Путина газета «Коммерсант».
По словам главы государства, средства будут выделены из бюджета госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» и Фонда развития Дальнего Востока. Президент отметил, что в регионе уже была льготная ставка по ипотеке, однако его убедили в необходимости дальнейшего снижения.
Владимир Путин заверил, что нужно повысить объемы строительства на Дальнем Востоке, сделав жилье «максимально доступным».
Напомним, что ранее Владимир Путин поручил правительству снизить ставку по ипотеке до 8% в следующие пять лет.