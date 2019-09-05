Программу действий по интеграции России и Белоруссии подпишут до конца года
Программа действий по интеграции Белоруссии с Россией может быть согласована к 8 декабря, когда будет отмечаться 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства. Об этом рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет», – цитирует 5 сентября заявление Крутого агентство «Белта».
По его словам, сейчас идет «промежуточная работа», чтобы 8 декабря можно было подписать документы. Крутой заверил, что партнерство между сторонами «деловое, нормальное и оперативное».
«Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации», – рассказал министр.
Кроме того, со следующего года цена на российский газ для соседней республики будет определена в отдельном межправительственном соглашении.
Ранее программу интеграции предложил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Справка:
Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», более половины россиян не имеют никакого представления о Союзном государстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно менял свое видение интеграции и возможного объединения соседних государств. Так, например, он обвинял восточного соседа в желании инкорпорировать его республику в свой состав. Однако уже в начале года белорусский президент сказал Путину, что его страна готова «настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». Более того, Лукашенко заверил, что объединение может произойти хоть «завтра», хотя в Кремле не согласны на столь быстрое движение навстречу друг другу. В июне он заявил о том, что именно Россия тормозит интеграцию.