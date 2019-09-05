Программу действий по интеграции России и Белоруссии подпишут до конца года

Программа действий по интеграции Белоруссии с Россией может быть согласована к 8 декабря, когда будет отмечаться 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства. Об этом рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет», – цитирует 5 сентября заявление Крутого агентство «Белта».

По его словам, сейчас идет «промежуточная работа», чтобы 8 декабря можно было подписать документы. Крутой заверил, что партнерство между сторонами «деловое, нормальное и оперативное».

«Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации», – рассказал министр.

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Кроме того, со следующего года цена на российский газ для соседней республики будет определена в отдельном межправительственном соглашении.

Ранее программу интеграции предложил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.