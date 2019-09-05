Реклама борделей в Интернете сыграла со жрицами злую шутку. К ним пришли, но не те

Женщин с низкой социальной ответственностью защитила полиция Петербурга. В короткие сроки правоохранительные органы задержали тех, кто нападал на представительниц первой древнейшей профессии.

Как ранее сообщала «Фонтанка», сначала с заявлением обратилась 21-летняя уроженка Брянской области, скромно назвавшаяся массажисткой. По ее словам, в шесть утра 30 августа в квартиру в общежитии на Гражданском проспекте ворвались двое. Хозяйка думала, что клиенты, а оказалось — налетчики. Набросились, избили, изнасиловали. Показали нож и унесли 8000 рублей, имевшееся золото и документы.

По информации ГУ МВД РФ по городу и области, жительница средней полосы оказалась не одинока в своем несчастье. 2 сентября к стражам правопорядка обратилась ее 26-летняя коллега из Башкортостана. Двое с ножом навестили ее ночью в квартире на проспекте Народного Ополчения. Взять у хозяйки смогли только смартфон.

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«По подозрению в совершении данных преступлений задержали двух уроженцев Дагестана, 35-летнего Романа и 21-летнего Ислама. Злоумышленники вычисляли своих жертв через интернет-объявления интим-услуг», – рассказала 5 сентября пресс-служба полицейского главка.

Роману и Исламу предъявили «букет» из статей о разбое, изнасиловании и похищении документов.

Также, по мнению следствия, парочка может быть причастна к убийству женщины, совершенному около месяца назад в Ленинградской области. Мотивом были деньги. Так что жрицам любви, можно сказать, повезло – они оставлены в живых.

Напомним, что в конце августа в Петербурге оставили без выручки и бордель в Московском районе. Там тоже действовали двое. Один, 35-летний житель Кингисеппа, уже пойман.