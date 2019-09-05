Минздрав: Наполненность внутреннего мира - главное условие для четырёхдневной рабочей недели в России

Наполненность внутреннего мира россиян является одним из главных условий для введения в стране четырехдневной рабочей недели. Об этом 5 сентября заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — цитирует министра агентство РИА Новости.

Вероника Скворцова оговорилась, что в Минздрав проект документа о введении в РФ четырехдневной рабочей недели пока не поступал.

Министр отметила, что уже сейчас много людей работают из дома и дистанционно исполняют свои обязанности. Однако введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии, заключила Скворцова.

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В минувшую среду министр экономического развития Максим Орешкин назвал среди главных условий перехода на четырёхдневку повышение доходов населения и рост производительности труда.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – заявил Орешкин.

В конце лета президент Владимир Путин выразил обеспокоенность темпами роста реальных доходов населения.

Дискуссию о сокращении рабочей недели начал в июне премьер Дмитрий Медведев. В конце августа лидер партии «Единая Россия» поручил Министерству труда и социальной защиты до конца сентября оценить последствия возможного введения четырехдневной рабочей недели.

Однако сами россияне не слишком хотят третий выходной на неделе. По данным ВЦИОМ, каждый второй гражданин не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней.