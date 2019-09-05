ЖК «Галактика.Премиум» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.

Купить квартиру в комплексе класса бизнес-лайт по программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк» можно при внесении первоначального взноса от 15%. Процентная ставка составляет от 9,2% годовых. Ипотека предоставляется на срок до 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем). Сумма кредита от 300 тыс рублей до 2,502 млн руб. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Оформить ипотеку в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет 2,36 млн рублей. Срок кредитования от 1 года до 20 лет, процентная ставка при этом составит от 10%. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

ЖК «Галактика.Премиум» – проект класса бизнес-лайт, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/