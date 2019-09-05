Ждали пять лет, три часа - не время. Петербуржцы с восьми утра выстроились у станции метро «Проспект Славы»

Разношерстная толпа собралась у входа в вестибюль новой станции метро Петербурга «Проспект Славы» с раннего утра 5 сентября. Горожане ждали открытия годами, за оставшиеся до часа «икс» минуты они выстроились у дверей, как перед рок-концертом.

Фотографии, снятые возле станции, в соцсетях выложили очевидцы. Среди тех, кто «медитирует» на двери, можно заметить молодых людей, пенсионеров, любопытствующих среднего возраста. Неподалеку, судя по кадрам, дежурят полицейские, рабочие на тротуаре перед станцией раскатывают рулонный газон.

По словам местных жителей, первые страждущие покататься на эскалаторах новой станции собрались у «Проспекта Славы» примерно в 8.30 утра. Ближе к 11 толпа стала внушительной и встала уже вплотную к дверям – словно фанаты в первом ряду перед концертом знаменитости. Двери должны открыть с минуты на минуту.

«Внимательно сверля взглядом закрытые двери помещения станции метро, люди медитируют и приближают долгожданное для себя событие как только могут. Оно и понятно – многие из них, ожидая годами включения в карту метрополитена действующей/рабочей станции метро, успели вырастить и отправить в школы и садики своих детей, а метро все не вводилось и не вводилось в эксплуатацию», – объясняют такой ажиотаж горожане.

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Надеждам страждующих не суждено было сбыться: врио губернатора Александр Беглов отказался открывать новые станции из-за многочисленных недоделок.

Ранее стало известно, что три новые станции метро – «Проспект Славы» «Дунайскую» и «Шушары» – откроют 5 сентября. К этому времени было необходимо исправить около сотни недоделок. История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В документе был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали сначала в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.