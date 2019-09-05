Дерипаска заявил об отсутствии в РФ «независимой банковской системы» и раскритиковал суды

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что экономике России вредят политика Центробанка и качество судебной системы. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября.

«Фактически же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках (так называемых) с государственным участием. Независимые почему-то решили уничтожить», – цитирует Дерипаску издание The Bell.

По его словам, главной целью создания мегарегулятора было обеспечение экономического роста в стране. Бизнесмен посетовал, что результата достигнуто не было. «Экономический рост не ускорился, значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, разделить», – предложил Дерипаска.

Кроме того, он раскритиковал и российскую судебную систему, напомнив, что всего 2 – 3% состава судебного корпуса составляют выходцы из адвокатуры. «Если у нас 60% судей формируются из состава помощников и фактически секретарей, это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения, как мы видим», – заметил бизнесмен.

Напомним, что это не первый раз, когда Дерипаска критикует ЦБ. Так, в 2018-м он выразил недовольство завышением курса рубля и дестимулированием производства.