Финляндия возглавила рейтинг самых безопасных стран для туристов, Россия - 98-я

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) пришли к выводу, что Финляндия из 140 стран мира наиболее безопасна для путешественников. Это следует из международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

В тройку лучших вошли также Исландия и Оман. В Топ-10 попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. За ними следуют Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Россия поднялась в рейтинге на 11 позиций, до 98-го места, оказавшись в итоге между Танзанией и Аргентиной. Самыми опасными странами, по мнению экспертов ВЭФ, являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Аналитики учитывали надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

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Что касается общего рейтинга конкурентоспособности в сфере туризма, то в десятку лучших вошли Испания, Франция, Германия, Япония, США, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Во второй десятке – Австрия, Португалия, Китай, Гонконг, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Новая Зеландия, Мексика и Норвегия.

Замыкают рейтинг из 140 стран Либерия, Чад и Йемен.

В качестве критериев оценки использовалось историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и т. д. Ранее издание Lonely Planet назвало Финляндию лучшей страной для туризма на дикой природе.