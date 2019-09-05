Россия и Украина готовятся начать обмен удерживаемыми лицами «в ближайшие дни». Указа Зеленского до сих пор нет

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и, как его называют СМИ, «кум» российского президента Виктор Медведчук заверил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом продолжаются. Адвокат россиян отметил, что «подвижек нет» из-за отсутствия указа о помиловании.

«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент», – цитирует Медведчука 5 сентября ТАСС.

В комментарии журналистам он также рассказал, что судьба украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, до сих пор не определена. Ранее СМИ сообщали, что его могут отправить отбывать наказание на родину.

При этом адвокат удерживаемых на украинской территории россиян Валентин Рыбин заявил РИА Новости, что в вопросе обмена «подвижек нет». По его словам, необходимо дождаться указа президента Владимира Зеленского.