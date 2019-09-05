Ветры южных румбов подарят Петербургу +23 градуса

Бабье лето вновь вернулось в Петербург. 5 сентября в городе на Неве обещают +23, которые обеспечат ветры южных румбов и солнечные лучи.

Приятный прогноз на предстоящий четверг дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Санкт-Петербург сегодня окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, – пишет он в Facebook. – В городе переменная облачность и без осадков, а солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать хорошему дневному прогреву».

Днем температура воздуха составит +21…+23°.

В ближайшие два дня в Северной столице ожидают те же 20 градусов тепла, но завтра Северо-Западный гидрометцентр обещает дождь днем, а возможно, и грозу.