Минздрав хочет до конца года запретить продавать алкоголь россиянам младше 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова уверена, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят до конца 2019 года.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», – цитирует 5 сентября Скворцову РИА Новости.

Министр сослалась на соцопросы, которые показывают, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи алкоголя. Инициативу Минздрава запретить продавать влкоголь крепостью выше 16,5% лицам младше 21 года ранее поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Против предложения выступило Министерство финансов.

Вероника Скворцова уточнила как врач, что «самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках, и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста». Именно поэтому и необходимо уберечь молодых людей от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, настаивает глава Минздрава.

Об инициативе ведомства Скворцовой стало известно в феврале 2019 года. В марте Минздрав предложил продавать алкоголь только в специализированных отделах либо алкомаркетах. Тогда же Вероника Скворцова заявляла, что алкоголизм – главная причина смертности мужчин в России. По словам министра, семь из десяти смертей мужчин в России связаны с употреблением алкоголя.