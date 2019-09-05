Власти Китая поддержали отмену закона об экстрадиции из Гонконга перед празднованием 70-летия образования КНР

Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его. Об этом заявила 5 сентября глава специального административного района Китая Кэрри Лэм.

«На протяжении всего процесса (снятия поправок. – Прим. ред.) Центральное народное правительство относилось с пониманием к тому, почему мы должны это сделать. Они уважают мое мнение, и они поддерживают меня постоянно», – цитирует «Интерфакс» заявление Лэм, сделанное на специальнйо пресс-конференции.

При этом чиновник отметила, что «не совсем правильно считать это изменением мнения». Кэрри Лэм выразила намерение сформировать механизм диалога властей с обществом, чтобы решать другие экономические, социальные и политические проблемы, которые, по ее словам, стали побудительными мотивами к акциям протеста.

«Мы должны найти пути решения проблемы недовольства в обществе и искать решения», – подчеркнула Лэм.

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Параллельно с заявлениями руководителя Гонконга англоязычная китайская газета China Daily в статье «Теперь у протестующих нет оправданий для продолжения насилия» пишет, что отказ от закона об экстрадиции в Китай должен способствовать нормализации ситуации. Населению Гонконга предоставлена возможность «заменить антагонизм и конфронтацию на мир и диалог», цитирует газету «Интерфакс».

Заявление Кэри Лэм о готовности отказаться от поправок, которые позволяют выдавать Пекину лица, укрывающиеся в Гонконге, было сделано в минувшую среду, 4 сентября.

Митинги и стычки с полицией начались в Гонконге в июне. В конце августа полиция стала применять водомёты для разгона демонстрантов. До этого Китай запретил кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга. При этом МИД Китая заявлял о признаках внешнего воздействия на протестующих и сравнил происходящее с протестами в Москве.

Легализовать отказ от экстрадиции должен местный парламент, который не работает несколько недель из-за массовых протестов. В начале июля демонстранты захватили здание парламента.

Несмотря на уступки властей, протестующие намерены продолжать свою борьбу. Участники забастовок скандируют на улицах Гонконга: «Five demands – not one missing! (Пять требований – и ни одним меньше!)» Помимо отказа от экстрадиции протестующие требуют не классифицировать протесты как «беспорядки», освободить всех задержанных (один из лидеров протестов был задержан 31 августа), расследовать неправомерные и жестокие действия полиции, ввести прямые всеобщие выборы в Гонконге.

«Приближается великий день 1 октября, когда в Пекине предстоят грандиозные торжества по поводу 70-летия образования КНР, проводить которые на фоне бунта в Гонконге или его кровавого подавления явно не комильфо», – комментирует ситуацию собственный корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.