В Петербурге и Москве появится социальная реклама в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Благотворительный фонд «МойМио» запускает проект социальной рекламы «Жить дольше» в поддержку мальчиков с миодистрофией Дюшенна. Проект приурочен к 7 сентября — Международному дню информирования о заболевании.

Миодистрофия Дюшенна (МДД) — редкое заболевание, которому подвержены мальчики (девочки болеют крайне редко). В результате болезни разрушаются мышцы детей. В России из-за отсутствия своевременной диагностики и квалифицированной помощи дети с МДД живут меньше, чем могли бы.

Проект «Жить дольше» призван привлечь внимание, рассказать о самой болезни и том, с чем приходится сталкиваться детям и их семьям, в какой помощи они нуждаются. Проект представляет собой шесть историй мальчиков, чьи мышцы разрушает болезнь, которые отображены в плакатах наружной рекламы и на специальном сайте. Плакаты во второй половине сентября появятся на улицах Москвы и Петербурга.

«Когда мы создавали проект наружной рекламы с «TRU agency», перед нами стояла задача передать мысли и проблемы мальчишек, не используя их изображения. Мы в фонде очень не хотели, чтобы социальная реклама вызывала жалость. Потому что наши парни — настоящие герои, которые каждый день преодолевают небывалое количество трудностей, чтобы продолжать жить. Мне кажется, нам удалось это передать», – рассказывает Виктория Рыжкова, директор по развитию фонда «МойМио».

Потом возникла идея сделать отдельный сайт, на котором можно не только прочитать подробные истории мальчишек, но и поддержать фонд.

Фонд «МойМио» помогает детям с миодистрофией Дюшенна и их семьям: оказывает социальную, психологическую и информационную поддержку, покупает жизненно необходимые приспособления и проводит обследования, обучает родителей и профильных врачей. Сегодня у фонда 500 подопечных семей, и с каждым месяцем их становится больше. По статистике в России не меньше 3 000 ребят с этой болезнью, и им всем нужна помощь.