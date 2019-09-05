На границе с Сербией Интерпол задержал бизнесмена из Петербурга. Он сбежал накануне приговора по делу о мошенничестве

На границе Болгарии и Сербии задержан 52-летний петербуржец Эдуард Солохин. Он числился в международном розыске как скрывшийся от суда. На родине все удивлены бегством предпринимателя.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, Солохина задержали при попытке въехать на территорию Сербии через болгарскую границу в селе Калотина.

На воле Солохин пробыл с марта 2019 года. Бежал из России он в статусе подсудимого. Василеостровский райсуд рассматривал уголовное дело о серии мошенничеств в крупном и особо крупном размерах. По версии обвинения, Солохин предлагал юридическим лицам товары, получал предоплату и исчезал. Без поставок остались компании «Досфер», «Пожтехпреграда», «Филипп», «Брокер эксперт», «Корела».

Фото: Скриншот страницы International Criminal Police

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Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Московчук, представлявший интересы Солохина на предварительном следствии, предприниматель вину признавал. Частично погасил ущерб. «Он согласился на особый порядок рассмотрения дела, стороны не возражали, – уточнил защитник. – Его исчезновение стало большим сюрпризом для всех».

Рассмотрение дела было назначено на 15 марта 2019 года. Находившегося под домашним арестом Солохина не нашли в квартире и объявили в розыск, а дело приостановили. После экстрадиции в Россию его возобновят.