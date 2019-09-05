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05.09.2019 09:45
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Жителя Петербурга задержали за высунутую в окно винтовку. Целился в детей, попал в дворника

Дворника ранил стрелявший из окон своей квартиры житель Петербурга. В качестве мишени он использовал окна детского садика. 

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), из детского сада № 24, что стоит во дворе дома 17, корпус 2, по Ириновскому проспекту, в полицию позвонили примерно в половине одиннадцатого утра 4 сентября. Прогулка воспитанников сопровождалась звуками стрельбы. 

Прибывшая на место полиция вскоре нашла стрелка. Им оказался 39-летний житель дома напротив, в детсад он целился из пневматической винтовки. Сперва ему вручили административный протокол, следом возбудили уголовное дело по 213-й статье УК («Хулиганство»). Он задержан, решается вопрос о его аресте. 

Среди воспитанников детсада пострадавших нет, здание также осталось цело. Досталось 42-летнему дворнику, который находился рядом с малышами, сообщил «Фонтанке» источник в районной администрации. Пуля попала в ребра, оставила синяки. Петербуржца осматривали медики в травмпункте, оттуда его отпустили домой. 

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В детском садике сообщили, что учреждение работает в обычном режиме, звуки стрельбы остались для некоторых сотрудников незамеченными. 

Отметим, что на одном пятне, окруженном жилыми домами, на расстоянии десятков метров расположены сразу три детсада и две школы. 

Накануне в одном из дворов Хабаровского края после стрельбы из винтовки пострадала шестилетняя девочка. 52-летнего местного жителя раздражал детский шум.

 

 

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