На Энергетиков водитель устроил своей «Приоре» краш-тест, на полном ходу въехав в припаркованную фуру

Инстинкт самосохранения отказал петербургскому водителю, не увидевшему перед собой припаркованный грузовик. Но отменная реакция спасла ему жизнь.

Как сообщили «Фонтанке» в охранной фирме «Титан», в девятом часу утра 5 сентября на проспекте Энергетиков у 53-го дома серебристая «Приора» на полном ходу въехала под фуру. Проезжавший мимо наряд остановился и помог вызвать скорую.

Из представленных снимков видно, что краш-трест машина не прошла. Встретившаяся с грузовиком ее часть полностью уничтожена.

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По предварительным данным, водитель ехал по крайней правой полосе и отвлекся, не обратив внимания на припаркованный грузовик. Препятствие он увидел в последний момент и резким поворотом руля влево уберег водительскую сторону. Мужчина отделался легкими царапинами, от госпитализации он отказался.