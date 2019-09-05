И снова мост, и снова «на лопатках». Под Володарским перевернулся внедорожник

Второй за сутки «перевёртыш» под мостом в Петербурге: вчера кроссовер «отдыхал» на крыше под Литейным мостом, утром 5 сентября — под Володарским.

По информации читателя «Фонтанки», авария произошла около 9 утра на проспекте Обуховской Обороны. Черный Mitsubishi Pajero по неизвестным причинам оказался на «лопатках». На фото с места происшествия видна карета скорой помощи, но очевидцы в соцсетях пишут о том, что водитель выбрался из салона без видимых травм.

В УГИБДД по городу и области информация о пострадавших в этом ДТП не поступала. При этом по участку проспекта в сторону Обухово сейчас можно проехать с большим трудом. Напомним, вчера днем кроссовер въехал под Литейный мост со стороны Финляндского вокзала в сторону отеля «Санкт-Петербург» и совершил несколько кульбитов. Машина прокатилась на крыше и замерла. Водитель также не пострадал.