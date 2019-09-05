Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 66.50р
73.06р
09:38 05.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.09.2019 09:32
Печать

Пассажирский самолёт в Петербург снова не смог вылететь из Воронежа. Борт запросил экстренную посадку

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Петербурге снова запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт вылета утром 5 сентября. Это уже второй подобный инцидент за два дня.

Причиной, по предварительной информации, стала «неисправность источника питания», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

При посадке никто не пострадал. Причины выясняются.

Согласно онлайн табло аэропорта «Пулково» рейс «Руслайн» 7R 554 на самолёте CRJ2 из Воронежа «ожидается» к прибытию в Санкт-Петербург в 11:40. В то же время онлайн-табло аэропорта Воронеж сообщает, что рейс благополучно вылетел в 7:15 и должен был прибыть в Петербург спустя 2 часа. По контактному телефону «Руслайн» «Фонтанке» отказались комментировать причину задержки прилёта.

Реклама

Это второй инцидент с тем же рейсом за два дня. В минувшую среду самолёт вылетевший их Воронежа был вынужден прервать полёт и вернуться к месту вылета из-за неуборки задних стоек шасси. Рейс в среду выполнялся на другом воздушном судне, уточняет «Интерфакс».

Инцидент в среду «Фонтанке» в компании «Руслайн» объясняли «технической причиной». В салоне самолета Bombardier CRJ200, который вернулся в Воронеж накануне, находилось 37 человек. За ними в итоге был отправлен резервный борт из Санкт-Петербурга.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией PepsiCo
04.09.2019 16:26

PepsiCo объявляет об отзыве ограниченной партии продукции

Компания PepsiCo Россия информирует жителей Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск) о том, что в качестве предупредительной меры компания добровольно отзывает у потребителей ограниченную партию напитков.
ПАО «Сбербанк»
04.09.2019 16:20

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
ГК «Эталон»
04.09.2019 16:10

Жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал жилые комплексы «Охта Хаус» и «Эталон на Неве», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге.
ПАО «Группа ЛСР»
04.09.2019 15:50

Новое в «Новой Охте»: на территории комплекса открыты школа, кабинет врача и развлекательный центр

В жилом квартале «Новая Охта», построенном «Группой ЛСР» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заработали важные социальные объекты.
ГК «Полис Групп»
04.09.2019 15:41

Присвоен адрес корпусу №1 ЖК «Полис на Комендантском»

Первому корпусу ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 14, стр. 1.
ГК "КВС"
04.09.2019 10:04

В Янино начал расти ввысь новый детский сад

ГК «КВС» завершила возведение стен первого этажа детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
03.09.2019 14:45

Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.
ГК «Эталон»
03.09.2019 13:49

Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».