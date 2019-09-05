Пассажирский самолёт в Петербург снова не смог вылететь из Воронежа. Борт запросил экстренную посадку

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Петербурге снова запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт вылета утром 5 сентября. Это уже второй подобный инцидент за два дня.

Причиной, по предварительной информации, стала «неисправность источника питания», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

При посадке никто не пострадал. Причины выясняются.

Согласно онлайн табло аэропорта «Пулково» рейс «Руслайн» 7R 554 на самолёте CRJ2 из Воронежа «ожидается» к прибытию в Санкт-Петербург в 11:40. В то же время онлайн-табло аэропорта Воронеж сообщает, что рейс благополучно вылетел в 7:15 и должен был прибыть в Петербург спустя 2 часа. По контактному телефону «Руслайн» «Фонтанке» отказались комментировать причину задержки прилёта.

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Это второй инцидент с тем же рейсом за два дня. В минувшую среду самолёт вылетевший их Воронежа был вынужден прервать полёт и вернуться к месту вылета из-за неуборки задних стоек шасси. Рейс в среду выполнялся на другом воздушном судне, уточняет «Интерфакс».

Инцидент в среду «Фонтанке» в компании «Руслайн» объясняли «технической причиной». В салоне самолета Bombardier CRJ200, который вернулся в Воронеж накануне, находилось 37 человек. За ними в итоге был отправлен резервный борт из Санкт-Петербурга.