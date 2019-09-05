«Это катастрофа». Греф признался, что ненавидит систему школьных оценок, и призвал «убить» экзамены

Оценки и экзамены лишают школьников желания учиться и превращают их в «людей с инвалидностью». Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября.

Глава Сбербанка выразил мнение, что дети готовы работать только с условием предстоящей оценки и настолько привыкают к такой системе, что в будущем при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует Грефа РИА Новости. Он добавил, что после своего школького опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

В прошлом году глава Сбербанка назвал пережитком прошлого узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом/