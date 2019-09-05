На Софийской «Солярис» разбило об ограждение. Водителя вырезали из искореженной машины

Серьезная авария произошла в ночь на 5 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Водителя доставали из машины спасатели.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на Софийской улице у дома 30, корпус 1. По предварительной информации, водитель «Хёндэ Солярис» не справился с управлением и врезался в ограждение на разделительной полосе. Из сильно поврежденной машины, как добавили очевидцы, мужчину буквально вырезали специальные службы.

В паблике «Дорожный инспектор» уточнили, что водитель – гражданин Узбекистана 1987 года рождения.

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Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с травамами и переломами в состоянии комы. Обстоятельства аварии уточняются.