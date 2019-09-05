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Общество
05.09.2019 08:20
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Министр юстиции заявил, что российская судебная система отходит от обвинительного уклона

Российская судебная система отходит от обвинительного уклона и развивается в правильном направлении. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

«За прошедшие годы судебная система сильно изменилась, она здорово дрейфовала от государственного уклона, обвинительного уклона, полной консолидации с позицией прокуратуры, государственного обвинителя. Сейчас это далеко не так», – цитирует Коновалова РИА Новости.

По словам министра, судебная система в России развивается в правильном направлении.

«Я об этом могу свидетельствовать, потому что 27 лет назад я начал ходить в российские суды в качестве государственного обвинителя, представителя прокуратуры и так далее», – сказал министр.

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Российские суды в 2017 году оправдали 1,6 тысячи человек — втрое меньше, чем в 2013 году. Таким образом, оправдательными приговорами завершились всего 0,2% рассмотренных дел, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда о состоянии судимости.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявлял, что в 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд (Следственным комитетом), оправданы 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы. В 2017 году 128 тысяч уголовных дел было направлено в суд. Оправдательные приговоры вынесены по 534 из них, что составляет 0,42%.

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