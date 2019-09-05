Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата. Как заметил глава МИД, подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами.

Министр отметил, что Россия выступает за выстраивание отношений с суверенными государствами на основе взаимной выгоды. Именно так, по словам Лаврова, и развиваются связи между Москвой и Пекином. «Они вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — цитирует Лаврова 5 сентября РБК со ссылкой на «Известия».

Как в феврале показала статистика Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2018 года Россия стала нетто-экспортером в торговле с Китаем. В прошлом году экспорт в Китай превысил импорт на $3,9 млрд. Предыдущие десять лет ситуация была обратной: Китай стабильно поставлял в Россию товары на большую сумму, чем Россия в Китай; торговый баланс для России был отрицательным.

Впоследствии глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам года составил рекордные $108 млрд.