У станции метро «Обухово» каршеринг залетел капотом под автобус. Досталось пассажиру, который не пристегнулся

Каршеринговый автомобиль влетел в автобус в Невском районе Петербурга в ночь на 5 сентября. Общественный транспорт мирно стоял на остановке без пассажиров неподалеку от станции метро «Обухово».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в третьем часу ночи на улице Грибакиных. «Шкода Рапид» с цветографией «Яндекс.Драйв» по не установленной пока причине врезался в припаркованный автобус.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир каршеринга. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали. Водитель обошелся без травм. В паблике «Дорожный инспектор» уточняется, что у водителя стаж 18 лет, он управляет погрузчиком в одном из сетевых гипермаркетов, пассажир работает там же. По предварительной информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а пассажир не пристегнул ремень безопасности.

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По факту аварии ведется проверка.

В Петербурге в последние дни каршеринговые автомобили регулярно становятся героями новостей. Так, 2 сентября один застрял в люке на пустыре, другой – в заборе у Единого центра документов. Напомним ещё о двух авариях, о которых «Фонтанка» писала на выходных. Один каршеринг вынес «четырнадцатую» на тротуар улицы Маршала Казакова, под колёса попала мама с коляской. А другой попал в капкан знака и светофора на Солидарности.