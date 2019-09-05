Россиянам предложат платить за товары с помощью лица. Купить можно будет на сумму до десяти тысяч рублей
Возможность оплачивать товары с помощью изображения лица представят в октябре текущего года в России. Технологию представят «Ростелеком» и банк «Русский стандарт», пишет 5 сентября «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» подтвердил газете эту информацию.
По данным издания, опцию представят на форуме финансовых технологий Finopolis, где с помощью лица попробуют купить чашку кофе в кофемашине. К осени технологию планируют вывести на широкий рынок.
Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо привязать банковскую карту к биометрическому образу. Сделать это можно будет в специальном приложении «Ростелекома» или же банка, который поддержит эту функцию.
Для покупок до 10 тысяч рублей достаточно будет только лица, карта не потребуется. Для крупных сумм понадобится проверочный код.
«Ростелеком» с июля прошлого года является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). . Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков. С помощью ЕБС россияне могут дистанционно открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты. Однако лишь единицы банков оказывают услуги тем, кто обращается к ним дистанционно через ЕБС, а в саму систему за год удалось собрать лишь 20 000 записей, сообщал ЦБ.
Сейчас использовать данные ЕБС для оплаты лицом нельзя, поскольку закон ограничивает перечень услуг для нее кредитами, переводами и открытием счетов. Законопроект, который расширяет функционал системы, принят в первом чтении. ЦБ ждет, что окончательно он будет принят этой осенью.