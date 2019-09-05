На перекрестке Парашютной и Сизова утро началось не с кофе. Жильцов перебудил «перевёртыш»

Сильный грохот перебудил жильцов в домах на перекрёстке улиц Сизова и Парашютной в Приморском районе Петербурга утром 5 сентября.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», шум произошел по причине аварии. На перекрёстке столкнулись «Ларгус» и кроссовер. От удара «Лада» опрокинулась набок. Водителю помогли выбраться проезжавшие мимо сотрудники полиции. По предварительной информации, он не пострадал.

«Утро началось не с кофе», – мрачно шутят пользователи в комментариях.