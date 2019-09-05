Государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети. Чиновники хотят создать специальную систему учета

Правительство России решило выяснить, что именно граждане страны смотрят в Сети и какие площадки наиболее влияют на общественное мнение. Для этого предлагается создать специальную систему учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы, пишут 5 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники уже проконсультировались с крупнейшими телевизионными и интернет-площадками.

Собеседники издания считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российских сериалов и шоу. Также есть мнение, что еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения.

Издание добавляет, что сбор данных об интересах граждан в Интернете призван решить управленческие задачи, поскольку власти хотят понимать, какой контент влияет на россиян наибольшим образом.

Проект находится в стадии обсуждения. Одновременно Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесет проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов. Обсуждение этих двух проектов и концепции интернет-учета происходит параллельно,