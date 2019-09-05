США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

Соединенные Штаты намерены до конца 2019 года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер на конференции, организованной еженедельником Defence News.

"Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года", – сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли в силе планы испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности в ноябре 2019 года. Суфер при этом отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Как отметил исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти на полях конференции, к началу 2020-х годов США рассчитывают развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены ДРСМД.

"Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах (PrSM), то все наши партнеры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД", – сказал он. По словам Маккарти, то же касается и "гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой".

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"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем", – отметил и.о. министра. "Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", – заявил он. "Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов", – уточнил Маккарти.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.