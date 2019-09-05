Главы фракций Киевсовета требуют от президента Украины переназначить Кличко главой КГГА

Председатели фракций Киевсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переназначении Виталия Кличко главой Киевской госмадминистрации. Об этом Виталий Кличко, председатель Киевской администрации и мэр столицы заявил в социальной сети Facebook, где опубликовал заявление глав фракций Киевсовета.

"Друзья! Сегодня правительство одобрило представление президенту об увольнении меня с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление", – заявил Кличко.

По его словам, такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе.

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"И это – неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления. Речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. И не только в Киеве. Киев – первая ласточка", – продолжил мэр столицы.

Также глава КГГА опубликовал фотографию заявления глав фракций Киевсовета о поддержке Кличко.