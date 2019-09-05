Очевидцы сообщают о сбое в петербургском метро: на «Подорожник» не положить денег, продают только жетоны

В петербургской подземке вечером 4 сентября наблюдались проблемы с пополнением электронных билетов и проверкой баланса. Приобрести можно было только жетоны.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», такая ситуация наблюдалась около 22 часов на станции «Гостиный двор». В кассах о причинах этого ничего сообщить не смогли. С той же проблемой читатели «Фонтанки» столкнулись на станции «Невский проспект». «В метро не работают автоматы пополнения электронных карт, – сообщают они. – В кассе тоже «по техническим причинам ведется продажа только жетонов».

Оперативно связаться с пресс-службой метрополитена не удалось. В информационно-справочной службе подземки не сообщили, что к ним информация о проблемах не поступала.