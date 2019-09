Парламент Британии не поддержал идею о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября, свидетельствуют результаты голосования.

BREAKING: MPs have voted against Boris Johnson’s motion for an early general election.



VOTES FOR: 298

VOTES AGAINST: 56



Although the government won, it needed a two-thirds majority to trigger an election.



