Парламент Британии не поддержал идею о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября, свидетельствуют результаты голосования.

BREAKING: MPs have voted against Boris Johnson’s motion for an early general election.



VOTES FOR: 298

VOTES AGAINST: 56



Although the government won, it needed a two-thirds majority to trigger an election.



Follow live updates here: https://t.co/ciXdCVW0OB pic.twitter.com/ybhV6kBQjD — Sky News (@SkyNews) 4 сентября 2019 г.

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов, то есть 434 парламентариев. За проведение выборов проголосовали всего 298 депутатов, против – 56. Ранее фракции лейбористов и шотландских националистов заявляли, что будут голосовать против проведения выборов. Оппозиция опасалась, что добившись выборов, Джонсон не станет проводить их в обозначенную дату, а, пользуясь приостановкой работы парламента, осуществит Brexit без сделки и проведет выборы уже после выхода Британии из ЕС. Представители оппозиции заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.

Провести внеочередные парламентские выборы Джонсон предложил после того, как палата общин приняла законопроект о предотвращении Brexit без сделки 31 октября.