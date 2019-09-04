На Васильевском острове байкеры вытаскивали водителя из горящего BMW

Водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб на Васильевском острове. «Немец» сгорел, водителя вытащили байкеры, а вот пассажиру не повезло.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 22.20 4 сентября на перекрестке улиц Уральской и Кима. 24-летний водитель за рулём BMW сначала наехал на бордюр, а затем врезался в фонарь. В итоге машина загорелась. Как сообщают очевидцы, проезжавшие мимо байкеры смогли вытащить молодого человека. А вот его пассажир находится в тяжёлом состоянии.