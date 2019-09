МИД Швеции: Иран отпустил часть экипажа Stena Impero

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сообщила, что власти Ирана освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero.

"С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом. Ждем с нетерпением освобождения остальной части команды. Это было одной из тем моих переговоров с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом. Диалог – мощный политический инструмент", – написала Валльстрём в своем аккаунте в Twitter.

Noting with relief the release of some of the crew members of Swedish owned and UK flagged Stena Impero. Looking forward to the release of the entire crew. This was one topic in my frank discussions with Iran’s FM Zarif. Dialogue is a powerful diplomatic tool.

