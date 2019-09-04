Эстонцы обнаружили у себя секретную базу США, появившуюся после присоединения Крыма

Редакция передачи журналистских расследований эстонского телевидения «Очевидец» заявила об обнаружении секретной базы для подготовки спецназа США. Утверждается, что она функционирует с 2014 года.

Как сообщает 4 сентября портал Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), первые догадки у корреспондентов появились, когда в документах минобороны США нашлась строчка о выделении Эстонии $15,7 млн на нужды специфического объекта в 2019 году.

Сообщается, что американские военные, хоть и служат наравне с эстонцами, но подчиняются европейскому командованию спецопераций в Штутгарте, то есть подчиняются американскому командованию, через третьи лица.

По данным «Очевидца», толчком для размещения в Эстонии американского спецназа стало присоединение Крыма к России и заключенный между США и Эстонией договор.$15,7 млн, которые в документе увидела редакция, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Размер подразделения засекречен, журналистам на базе разрешили снять только флаги и вывески. Секретное американское спецподразделение состоит из высокопрофессиональных бойцов, отмечают в ERR.