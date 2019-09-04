Оперативник приносил в пресс-хату Крестов тональный крем, чтобы замаскировать следы избиений. Председателя СКР просят возбудить дело о пытках в крупнейшем изоляторе Европы

Члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга направили 4 сентября председателю СКР Александру Бастрыкину заявление о преступлениях в следственном изоляторе «Кресты». Арестанты дали обширные показания на так называемый «актив» и как минимум одного оперативного сотрудника УФСИН.

Копию заявления опубликовала в Сети член ОНК Яна Теплицкая. Оно основано на серии посещений Крестов и стражного отделения психиатрической больницы № 6 и общении с заключенными в течение июля-августа 2019 года.

Из заявления следует, что с июня содержащиеся в СИЗО-1 Константин, Георгий и Антон систематически истязали соседей по камере, вымогая деньги и заставляя писать явки с повинной (без даты и шапки), которые затем были переданы оперативному сотруднику Александру Михайловичу.

По утверждению членов ОНК, арестантов избивали черенком от лопаты и плинтусом.

Реклама



«Оперативный сотрудник по имени Александр Михайлович (фамилия неизвестна), работающий на отделении, на котором находится камера 04/38, содействовал избиениям, истязаниям и вымогательствам. Когда после истязаний у потерпевшего был заметный синяк под глазом, Александр Михайлович принес тональный крем, чтобы можно было скрыть повреждения», – указано в заявлении.

Травмы скрыть не удалось. 12 июля телесные повреждения были зафиксированы скорой помощью в Пушкинском районном суде, куда привезли арестанта, а 13 июля – членами ОНК Санкт-Петербурга.

Заявление содержит упоминание других эпизодов насилия. Бастрыкина просят возбудить уголовное дело по статьям 286 УК «Превышение должностных полномочий», 117 УК «Истязание», 163 УК «Вымогательство», 293 УК «Халатность», 302 УК «Принуждение к даче показаний».

О пресс-хатах в Крестах месяц назад сообщила соцсеть Gulagu.net. Видеозаписи запечатлели избиение и моральное унижение арестантов, главные действующие лица позировали с футболками «Актив УФСИН един». Надпись перекликается с аббревиатурой тюремной субкультуры А.У.Е.

По данным «Фонтанки», реакция СКР на афиширование порядков в Крестах может последовать уже завтра, 5 сентября. К возбуждению готовится как минимум одно уголовное дело в отношении «актива» – по вымогательству денег с сокамерников.