Байкер и автомобилист спасли котенка на трассе в Бельгии. Видео спасения стало вирусным

Видео спасения котенка на одной из автодорог в Бельгии разлетелось по сети 4 сентября. Рыжего малыша пристроили прямо на месте.

Сам случай произошел 29 августа недалеко от бельгийского города Монс. Как пишет DH.be, молодой байкер Квентин Леруа ехал по трассе и вовремя заметил лежащего прямо посреди дороги рыжего котенка. Мотоциклист успел избежать наезда и сразу же съехал на обочину, остановился и побежал спасать напуганное животное.

К нему присоединился водитель автомобиля, который тоже увидел котенка и остановился, чтобы убрать его с дороги. Мужчины успели затормозить еще одну машину, которая направлялась прямо к котенку, и забрали малыша.

Квентин не мог взять котенка с собой, потому что у него не было с никакой сумки, да к тому же у него аллергия на кошачью шерсть, но и бросить его он не мог. Тогда водитель автомобиля вызвался забрать малыша себе.

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Все произошедшее записала камера на шлеме Квентина. Он выложил запись в Интернет, и на Facebook она всего за 17 часов набрала 100 тысяч просмотров. А теперь видео набирает популярность и в других соцсетях.

Видео: Chillout_Joy/YouTube