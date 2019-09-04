Британский премьер предложил провести досрочные парламентские выборы 15 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с призывом к проведению досрочных выборов, сообщает британский телеканал Sky News.

Prime Minister Boris Johnson has tabled a motion for a General Election on 15 October after MPs backed a bill seeking to prevent a 'No-deal' Brexit — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 сентября 2019 г.

Его заявление прозвучало после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

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"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября", – заявил Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

Вместе с тем Джонсон в очередной раз заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября "при любых обстоятельствах".