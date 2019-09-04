На КАД авария с двумя «Митсубиши». Один уничтожен наполовину, другой лежит на крыше

Два автомобиля «Митсубиши» столкнулись вечером на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге. Об этом 4 сентября «Фонтанке» сообщили очевидцы.

Смотреть в новом окне Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

«На КАДе, не доезжая 5 километров до съезда на Сергиево, авария с перевертышем».

В соцсетях уже появилось видео с места событий. На записи можно увидеть, что у «Митсубиши Галант» сильно разбита передняя часть – так, что «отдельно валяются подушки безопасности». Чуть дальше на крыше стоит «Митсубиши Эклипс». На месте находятся полиция и сотрудники МЧС. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

«Фонтанка» запросила комментарий у ГИБДД.