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Бизнес
04.09.2019 22:23
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Евросоюз отказался от овощей и фруктов из Украины

ЕС с 1 сентября 2019 года перестал импортировать с Украины яблоки и помидоры, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей», — заявила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Соответствующая директива была принята Евросоюзом еще 21 марта. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

«В рамках директивы с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определенных карантинных организмов, а именно: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch) , Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guen?e) и Tephritidae (non-European)», — отмечается в сообщении.

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УПОА указала на то, что на Украине нет случаев обнаружения перечисленных организмов, в связи с чем компетентный орган Украины уже предложил Еврокомиссии принять решение о беспрепятственном импорт упомянутых товаров. Однако официального ответа от регулятора пока не поступало.

Сейчас украинские производители в спешном порядке самостоятельно занимаются решением появившейся проблемы. Например, экспортеры тепличных томатов и перца за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС. Они считают, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза.

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