Палата общин приняла законопроект, обязывающий правительство Джонсона отсрочить Brexit

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.

BREAKING: MPs have voted to block no-deal Brexit.



Yes: 327

No: 299



This would compel Boris Johnson to delay Brexit to avoid leaving without a deal on 31 October.



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После внесения одной поправки законопроект был поддержан 327 законодателями. Против выступили 299 парламентариев. Перед вступлением в силу законопроект должен быть также одобрен членами Палаты лордов британского парламента. Ожидается, что это может произойти уже в четверг вечером, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс.

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Результаты прошедшего голосования – крайне серьезное поражение для Джонсона, который ранее пообещал, что поставит перед депутатами вопрос о проведении досрочных выборов в парламент, если "пораженческий законопроект" будет утвержден Палатой общин. Это голосование должно состояться в течение ближайших нескольких часов, однако и здесь Джонсона, возглавляющего консервативное правительство меньшинства, может ждать поражение, поскольку для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети законодателей.

Новый глава британского правительства, вступивший в должность 23 июля, был намерен вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября – со сделкой об условиях "развода" с Брюсселем или без таковой. Если законопроект пройдет последние этапы согласования в парламенте и получит силу закона, Джонсон будет обязан попросить у ЕС отложить Brexit, если не сможет достичь нового соглашения с Брюсселем или получить разрешение парламента на Brexit без сделки, что крайне маловероятно. В Брюсселе, со своей стороны, уже выразили готовность дать Лондону еще несколько месяцев на то, чтобы найти выход из тупика, в котором оказался процесс "развода" с ЕС.