Палата общин приняла законопроект, обязывающий правительство Джонсона отсрочить Brexit

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.

BREAKING: MPs have voted to block no-deal Brexit.



Yes: 327

No: 299



This would compel Boris Johnson to delay Brexit to avoid leaving without a deal on 31 October.



