Украинский оппозиционный политик Медведчук летит на Восточный экономический форум к Путину

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", учасник переговоров по обмеру пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и официальным Киевом, "кум" российского президента Виктор Медведчук примет участие в пятом Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"По решению Стратегического совета нашей партии председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии вечером 4 сентября.

В "Оппозиционной платформе" считают, что участие в форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны. "Наша партия считает критически важными вопросы как транзита газа через нашу страну, так и возврат Украины в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС, – пояснили в партии. – Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства".

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" также подчеркнули, что своим участием в форуме стремятся улучшить имидж Украины, а действующая украинская власть, напротив, недооценивает важность и потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. "Недавний скандал, связанный с предприятием «Мотор-Сич» был крайне негативно воспринят не только Китаем, но и многими другими государствами. Сегодня позиция Украины на этом направлении нуждается в защите, и, безусловно, власть, допускающая и поощряющая такую политику – не воспринимается как адекватный партнер в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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В свете этих событий, как и в ряде других случаев «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководствуясь интересами Украины и опираясь на поддержку наших избирателей занимает активную позицию в улучшении имиджа нашей страны, осуществлении необходимых шагов для развития экономики и повышения благосостояния наших граждан, построении успешной страны в вопросах экономики и социальной сферы", – пишут в украинской партии.

Ранее, ещё до выборов нового состава украинского парламента, которое прошло 21 июля Медведчук в Москве встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, кде люсуждал перспективы сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания соответсвующего договора в конце 2019 года.