С Эльбруса эвакуировали альпиниста с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии вечером 4 сентября.

"Сегодня поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3800 метров альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 года рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России", – говорится в сообщении.

По состоянию на 19.00 поисково-спасательные работы полностью завершены, добавили в ведомстве. "Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – уточнили в пресс-службе.

Для эвакуации альпиниста были задействованы спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России с в количестве 5 человек и 1 единица техники.