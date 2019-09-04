Защитники Муринского парка сообщили о попытке подкупа. И ждут суда

"Фонтанка.ру"

Около 250 человек вышли на митинг на пересечении Гражданского и Луначарского проспектов 4 сентября. Они протестуют против застройки Муринского парка второй очередью спорткомплекса «Нова Арена», передает корреспондент "Фонтанки" с места события.

В первых рядах перед сценой среди участников присутствовал преставитель "Анны Новы" Самвел Карапетян. Собравшиися скандировали "Парк – наш!".

Соорганизатор акции Марианна Бакан рассказала, что уже завтра в приемную врио губернатора Александра Беглова передадут резолюцию с требованием отменить выданное компании разрешение на строительство, расторгнуть договор аренды на земельный участок, отменить соответствующие постановления правительства, а также вернуть участку рекреационный статус через закон о зеленых насаждениях общего пользования и Генплан.

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Защитники парка просят подыскать застройщику альтернативную территорию для реализации проекта, а освобожденную после этого территорию в Муринском парке благоустроить за счет бюджета.

Бакан также сообщила, что несколько недель назад ей стали поступать некие предложения свернуть протестных действия за деньги. В комментарии "Фонтанке" она пояснила: сулили 300 тысяч рублей за отмену предыдущего митинга, и от 2 млн рублей – за выход из протеста.

Смольный в 2017 году подписал с "Анной Новой" соглашение о выделении участка под строительство второй очереди "Нова Арены" рядом с уже существующим комплексом. Ради этих проектов часть парка вывели из перечня зеленых насаждений общего пользования.

Местные жители же добиваются возвращения земли в состав парка. Протест активизировался после того, как в июле 2019 года застройщик обнес участок забором и начал рубить деревья, несмотря на просьбу Смольного поставить вырубку на паузу. Впоследствии три профильных вице-губернатоа получили выговоры от главы города.

Защитники парка также подали в Куйбышевский районный суд Петербурга иск об отмене разрешения на строительство. Следующее заседание назначено на 17 сентября.

Горожане ежедневно напоминают чиновникам о своей позиции. Восьмую неделю подряд у стен администрации города проводятся одиночные пикеты. Они будут проводится в течение не менее 75 дней – по количеству срубленных деревьев, пояснила Бакан. Организаторы особо подчеркнули, что грядущие выборы не станут днем окончания протеста.