Умная кожа. Apple научит свои часы узнавать хозяина по руке

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Американская корпорация получила патент на ремешок для часов, узнающего владельца. Пин-код больше не нужен.

Как сообщает 4 сентября издание TechCrunch теперь у Apple есть новые способ аутентификации владельцев Apple Watch.

В ремешок часов собираются установить инфракрасный датчик, который сможет запомнить тепловую карту запястья и запомнить индивидуальные особенности кожи, например, ее текстуру. Помимо этого устройство будет затягиваться, если обнаружит, что часы не плотно прилегают к руке.

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После внедрения этого способа владельцам умных часов больше не понадобится пин-код.

Первые Apple Watch представили осенью 2014 года, в продажу они поступили весной 2015 года.

Ранее стало известно, что компания выпустит в продажу бюджетный iPhone.