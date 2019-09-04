Технологии
Умная кожа. Apple научит свои часы узнавать хозяина по руке
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Американская корпорация получила патент на ремешок для часов, узнающего владельца. Пин-код больше не нужен.
Как сообщает 4 сентября издание TechCrunch теперь у Apple есть новые способ аутентификации владельцев Apple Watch.
В ремешок часов собираются установить инфракрасный датчик, который сможет запомнить тепловую карту запястья и запомнить индивидуальные особенности кожи, например, ее текстуру. Помимо этого устройство будет затягиваться, если обнаружит, что часы не плотно прилегают к руке.
После внедрения этого способа владельцам умных часов больше не понадобится пин-код.
Первые Apple Watch представили осенью 2014 года, в продажу они поступили весной 2015 года.
Ранее стало известно, что компания выпустит в продажу бюджетный iPhone.