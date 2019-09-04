Слепой Миша из Орландо ищет тех, кто помнит его ленинградским «ботаником». В Синагоге помогли одним контактом.

Житель Флориды с 25-летним стажем ослеп, потерял последнего близкого и на кресле-каталке вернулся в родной Петербург, потому что вспомнил о бесплатных советских домах инвалидов. Жить пришлось на Московском вокзале.

10 сентября истечёт срок действия временного удостоверения личности гражданина России выданного петербургское миграционной службой 58-летнему незрячему инвалиду-колясочнику Михаилу Кантору. Выпускник математического класса ленинградской школы №119 и Политехнического института вернулся в Россию из США после четвертьвекового отсутствия 7 августа. Оставшись один после смерти родителей, он хочет одного: чтобы его устроили в специальное учреждение для престарелых и инвалидов. Американец помнит, что такие организации существовали в его родном советском Ленинграде. В городе Орландо слепой бросил съемную квартиру и большую часть своих документов.

За неполный месяц в новой России вернувшийся инвалид успел потерять багаж в столичном аэропорту «Шереметьево», пожить на Московском вокзале Петербурга, быть объявленным в розыск волонтёрами «Лизы Алерт», найтись и вновь съездить в столицу за найденным багажом. В Большой хоральной синагоге слепому обладателю американского паспорта помогли контактом дальних родственников, которые пока находятся вне Петербурга. Шатания по городу слепого и практически обездвиженного пенсионера завершились лишь получением формы №211, которую надо продлевать. Набор для устройства в дом инвалидов включает с десяток документов, которые надо собрать инвалиду-одиночке, который живёт в координатах ленинградской топонимики. Деньги у пилигрима заканчиваются.

Своё спасение он видит в выпускниках 1979 года школы №119 Калининского района, а также в студентах-вечерниках Ленинградского политехнического института из 80-х, которые вспомнят его и смогут помочь с устройством заведение для инвалидов.

Подробнее о ситуации, в которую попал Михаил Кантор, а также о том как ленинградский гик стал собирать компьютеры в штатах и ослеп читайте в материале 47news «Шалом, Петербург. Слепой еврейский янки Миша имеет желание в дом инвалидов»