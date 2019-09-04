Девочка трех лет выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Малышка госпитализирована в Щёлково после падения из окна многоэтажки с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота. Дома с ней была только бабушка.

«По предварительным данным следствия, девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа», – сообщают 4 сентября в ГСУ следственного комитета по Московской области.

В настоящее время в рамках доследственной проверки следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Санкт-Петербург только за минувшее лето было зафиксировано несколько падений детей из окон. 10 июня девочка двух лет выпала из окна третьего этажа в переулке Пирогова . Через три дня погибла еще одна двухлетняя, которая выпала из окна 18-го этажа на улице Михаила Дудина. До конца лета еще пять детей пострадали в подобны ЧП.

Реклама



«Падение из окна – является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности», – напоминают в подмосковном СК.