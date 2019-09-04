Туристам на Дворцовой показали гвардейцев без красных чулок. Бухгалтер Женя не разбила бетон головой

Тактику искусного боя осы могли наблюдать гости Петербурга, которые посетили главную городскую площадь вечером четвертого сентября. Под окнами Эрмитажа Западный военный округ принимал в свои ряды гвардейцев.

Сергей Николаев/

Порядочная часть площади была огорожена. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», забор инициирован не военными, а Смольным — присутствовал врио губернатора Александр Беглов, требовалась безопасность.

Кульминацией официальной части стало вручение знаков отличия. Их получили выпускники военных вузов, которые направлены служить в подразделения с гвардейским статусом. Он присваивается за проявленный в бою героизм.

День российской гвардии отмечается с 2001 года, в Петербурге «дворцовый» размах появился лишь в 2018-м — до этого праздновали в Петропавловской крепости. Протитипом армейской гвардии считаются потешные войска Петра I. Привилегией Семеновского полка, например, было носить красные чулки, как доказательство способности побеждать, стоя по колено в крови.

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Четвертого сентября 2019 года потешный император на Дворцовой присутствовал, а вот красных чулок корреспондент «Фонтанки» на военнослужащих не обнаружил.

В торжественные рамки устроители праздника уложили также смотр строя и песни курсантов военных вызов города. А характерные для спецназа навыки во время музыкальной паузы демонстрировали воспитанники выборгской секци уличного рукопашного боя «ТАКИБО». Название родилось из рандомного сложения первых букв придуманного ветераном Северного флота термина «тактика искусного боя осы».

Наравне с богатырского вида артистами выступала хрупкая Евгения. Виртуозно управлялась с палкой, била мужчин ногами и замахивалась ножом. Разбивать бетонные плиты головой ей все же не доверили, хотя, казалось, все к этому шло. Позже девушка призналась корреспонденту «Фонтанки», что в миру трудится бухгалтером.