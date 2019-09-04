СКА одержал волевую победу в овертайме, отыграв две шайбы за 20 секунд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного сезона КХЛ против «Трактора» в среду, 4 сентября, в Челябинске. Петербургская команда выиграла со счетом 4:3 в овертайме.

СКА забил первым. На 13-й минуте отличился Владимир Ткачёв. На это «Трактор» ответил тремя голами, авторами которых стали Лукаш Седлак (23-я минута), Эндрю Кейлоф (24) и Кристиан Томас (35). Петербуржцы сумели отыграть отставание в две шайбы за 20 секунд благодаря точным броскам Дмитрия Кагарлицкого (36) и Йори Лехтеря (36).

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В овертайме победную точку поставил Сергей Плотников (62).

Для СКА эта победа стала второй подряд со старта сезона. Следующий матч армейцы проведут 6 сентября в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».