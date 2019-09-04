Происшествия
Усатый стрелок в Прохладном распугал съемочную группу фильма с Ириной Горбачёвой. Мужчина палил в окно из дробовика
Житель Кабардино-Балкарии, где сейчас снимается киноистория про подруг-проституток, обстрелял съемочную площадку. Об этом в своём Instagram 4 сентября сообщил режиссёр проекта Эдуард Оганесян.
«Кино это весело! Так думают все кто не работает в кино. Сегодня в нас стреляли. Вот и я дожил. С винтовки «Сайга», с балкона», – написал он.
Кино это весело! Так думают все кто не работает в кино. Сегодня в нас стреляли. Вот и я дожил. С винтовки «сайга», с балкона. Человек с усами пострелом машину поейбек, расстреляло ведро (кофе чай), расстрелял все возле колёс грип машины. Первой на место преступления явилась женщина на каблуках, в форме и без пистолета. его арестовали позже люди в шлемах и увели. Мы все живы. Крестина, асс. По актерам в больнице. Ей стало плохо! Снимаем дальше!
Далее неразборчиво, но приблизительно понятно, какой урон нанёс стрелок. Судя по всему, он прострелил машину, ведро и землю возле авто. Первой, по словам Оганесяна, на место пришла женщина в форме и на каблуках, позже мужчину задержали полицейские. Режиссёр отметил, что все живы, но актриса Кристина Мироненко поехала в больницу, так как испытала стресс.
Оганесян также опубликовал видео, на котором полиция уводит недовольного съемками местного жителя. Чуть позже режиссер уточнил, что стрелок – бывший сотрудник органов.
Ранее и в интервью Vouge Горбачева писала, что Прохладный не забудет никогда: «Там как будто пройдена точка невозврата. Вечером на улицу страшно выйти, потому что ездят тонированные «пятерки» и ребята из них очень специфически на тебя смотрят».