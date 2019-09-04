Усатый стрелок в Прохладном распугал съемочную группу фильма с Ириной Горбачёвой. Мужчина палил в окно из дробовика

Житель Кабардино-Балкарии, где сейчас снимается киноистория про подруг-проституток, обстрелял съемочную площадку. Об этом в своём Instagram 4 сентября сообщил режиссёр проекта Эдуард Оганесян.

«Кино это весело! Так думают все кто не работает в кино. Сегодня в нас стреляли. Вот и я дожил. С винтовки «Сайга», с балкона», – написал он.

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Далее неразборчиво, но приблизительно понятно, какой урон нанёс стрелок. Судя по всему, он прострелил машину, ведро и землю возле авто. Первой, по словам Оганесяна, на место пришла женщина в форме и на каблуках, позже мужчину задержали полицейские. Режиссёр отметил, что все живы, но актриса Кристина Мироненко поехала в больницу, так как испытала стресс.

Оганесян также опубликовал видео, на котором полиция уводит недовольного съемками местного жителя. Чуть позже режиссер уточнил, что стрелок – бывший сотрудник органов.

Ранее и в интервью Vouge Горбачева писала, что Прохладный не забудет никогда: «Там как будто пройдена точка невозврата. Вечером на улицу страшно выйти, потому что ездят тонированные «пятерки» и ребята из них очень специфически на тебя смотрят».